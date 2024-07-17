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Деменко считает, что «Спартак» страдает из-за действий Соболева

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Бывший футболист Максим Деменко высказал своё мнение о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
Деменко считает, что «Спартак» страдает из-за действий Соболева
  • РИА Новости

«Когда говорят, что он переходит в «Зенит» и состоялась сделка, но она не получилась. Как дальше работать? Как это будут воспринимать болельщики? Я не думаю, что фанаты простят его», — цитирует его «Чемпионат».

Деменко добавил, что футболист должен был выступить с опровержением, потому что из-за него страдает вся команда.

В июле появилась информация о том, что «Зенит» и «Спартак» ведут переговоры о трансфере Соболева. Но позже переход сорвался из-за финансовых разногласий сторон.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали за тонированный «гелендваген».

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