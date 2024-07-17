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Российским бодибилдерам вернули гимн и флаг на чемпионатах мира и Европы

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Полина Полетаева
Исполком Международной федерации бодибилдинга (IFBB) решил вернуть бодибилдерам из России и Беларуси флаг и гимн на чемпионатах мира и Европы. Об этом RT сообщил президент Федерации бодибилдинга России (ФББР) Александр Вишневский.
Российским бодибилдерам вернули гимн и флаг на чемпионатах мира и Европы
  • AP

По мнению собеседника RT, за два года в исполкоме международной федерации, да и в целом у людей, поменялось мнение о всей ситуации, связанной с Украиной.

«По-моему, он (президент международной федерации. — RT) мне сказал, что из 25 членов исполкома 23 проголосовали за возвращение флага и гимна российской и белорусской командам. Мы долго с ним это обсуждали, были попытки членов исполкома затягивать голосование. Но президент международной федерации хотел, чтобы все проголосовали. И не так давно, наконец-то, решение было принято. Теперь мы везде можем выступать», — рассказал Вишневский.

Он добавил, что на данный момент запланирована поездка в Иран на мужской чемпионат мира, а также в Японию.

«Мы сейчас тоже с президентом международной федерации (обсуждаем этот вопрос. — RT). Я ему задал вопрос, какую визу лучше открывать? Может быть, туристическую? Или, может быть, можно получить приглашение от японской федерации бодибилдинга на соревнования? Вот сейчас этот вопрос выясняется. То есть всё планируется в этом году — чемпионат мира с флагом и гимном», — заключил спортсмен.

Ранее стало известно, что Международная федерация бодибилдинга допустила россиян до турниров.

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