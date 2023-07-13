Международная федерация бодибилдинга допустила россиян до турниров

Атлеты из России и Белорусии смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB).

Российские и белорусские спортсмены допущены до международных турниров в индивидуальном статусе под флагом организации, сообщает пресс-служба IFBB.

При этом уточняется, что организаторы соревнований сами вправе принимать решение по приглашению бодибилдеров из России и Белоруссии.

Федерация бодибилдинга России (ФББР) 13 июля объявила, что сборная примет участие в Кубке мира в Бишкеке под национальным флагом и с гимном. Соревнования пройдут с 27 по 30 октября.

Ранее мастер спорта по бодибилдингу и певец Руслан Богатырёв заявил, что хорошую форму можно поддерживать с помощью правильного рациона.