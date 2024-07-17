Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку во время празднования победы сборной Аргентины над Колумбией в финале Кубка Америки 2024 года в США.

«Хочу искренне извиниться за видео. Песня содержит оскорбительную лексику и этим словам нет оправдания. Я выступаю против дискриминации во всех формах и приношу извинения за то, что попал в эйфорию по случаю нашей победы», — написал Энцо в соцсетях.

После победы в Кубке Америки аргентинцы спели расистскую кричалку об игроках Франции. Фернандес транслировал это в интернете. Позже французские игроки «Челси» отписались от Энцо в соцсетях, а лондонский клуб начал расследование в отношении футболиста.

Ранее сообщалось, что французские игроки «Челси» возмущены расистскими кричалками аргентинцев на Кубке Америки.