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Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции

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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку во время празднования победы сборной Аргентины над Колумбией в финале Кубка Америки 2024 года в США.
Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции
  • Gettyimages.ru

«Хочу искренне извиниться за видео. Песня содержит оскорбительную лексику и этим словам нет оправдания. Я выступаю против дискриминации во всех формах и приношу извинения за то, что попал в эйфорию по случаю нашей победы», — написал Энцо в соцсетях.

После победы в Кубке Америки аргентинцы спели расистскую кричалку об игроках Франции. Фернандес транслировал это в интернете. Позже французские игроки «Челси» отписались от Энцо в соцсетях, а лондонский клуб начал расследование в отношении футболиста.

Ранее сообщалось, что французские игроки «Челси» возмущены расистскими кричалками аргентинцев на Кубке Америки.

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