Французские игроки «Челси» возмущены расистскими кричалками аргентинцев на Кубке Америки

Французские игроки «Челси» недовольны поведением партнёра по команде аргентинца Энцо Фернандеса после победы в Кубке Америки.

Об этом сообщает Фабрис Хокинс.

После победы в Кубке Америки аргентинцы спели расистскую кричалку об игроках Франции. Фернандес транслировал это в соцсети.

Сообщалось, что Федерация футбола Франции подаст жалобу в ФИФА на игроков сборной Аргентины и направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.

Ранее сообщалось, что Гибралтар подаст жалобу в УЕФА из-за поведения Родри и Ямаля после победы на Евро.