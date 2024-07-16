Французские игроки «Челси» возмущены расистскими кричалками аргентинцев на Кубке Америки
Об этом сообщает Фабрис Хокинс.
После победы в Кубке Америки аргентинцы спели расистскую кричалку об игроках Франции. Фернандес транслировал это в соцсети.
Сообщалось, что Федерация футбола Франции подаст жалобу в ФИФА на игроков сборной Аргентины и направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.
Ранее сообщалось, что Гибралтар подаст жалобу в УЕФА из-за поведения Родри и Ямаля после победы на Евро.