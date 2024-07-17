На биатлонистов сборной России пожаловались в ГАИ
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
«Парни катаются по трассе, и кто-то из проезжающих мимо автолюбителей пожаловался в местный отдел, что мешают ездить. Каминский после тренировки поедет в участок писать объяснительную» — рассказал журналист Дмитрий Занин в Telegram-канале.
Напомним, что биатлонисты мужской сборной России проводят сбор на Сёминском перевале.
В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Вита Семеренко отстранена из-за возможного допинг-нарушения.