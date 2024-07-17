На биатлонистов сборной России пожаловались в ГАИ

Во время тренировочного сбора на российских биатлонистов пожаловались в ГАИ.

«Парни катаются по трассе, и кто-то из проезжающих мимо автолюбителей пожаловался в местный отдел, что мешают ездить. Каминский после тренировки поедет в участок писать объяснительную» — рассказал журналист Дмитрий Занин в Telegram-канале.

Напомним, что биатлонисты мужской сборной России проводят сбор на Сёминском перевале.

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Вита Семеренко отстранена из-за возможного допинг-нарушения.