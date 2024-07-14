Украинская биатлонистка Вита Семеренко отстранена из-за возможного допинг-нарушения

Украинская биатлонистка Вита Семеренко получила временное отстранение от соревнований из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.

Причина в возможном нарушении, которое связано с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трёх допинг-тестов в течение года.

Срок отстранения отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Семеренко — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете.

Ранее USADA отстранило от соревнований 72-летнего легкоатлета из-за допинга.