RT в Telegram
Подпишись

Украинская биатлонистка Вита Семеренко отстранена из-за возможного допинг-нарушения

Короткая ссылка
Украинская биатлонистка Вита Семеренко получила временное отстранение от соревнований из-за возможного нарушения антидопинговых правил.
Украинская биатлонистка Вита Семеренко отстранена из-за возможного допинг-нарушения
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Manzoni/NordicFocus

Об этом сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.

Причина в возможном нарушении, которое связано с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трёх допинг-тестов в течение года.

Срок отстранения отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Семеренко — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете.

Ранее USADA отстранило от соревнований 72-летнего легкоатлета из-за допинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить