Украинская биатлонистка Вита Семеренко отстранена из-за возможного допинг-нарушения
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Об этом сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.
Причина в возможном нарушении, которое связано с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трёх допинг-тестов в течение года.
Срок отстранения отсчитывается с 20 марта 2024 года.
Семеренко — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете.
Ранее USADA отстранило от соревнований 72-летнего легкоатлета из-за допинга.