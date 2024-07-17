В «Челси» началось расследование скандального расистского видео с участием Фернандеса
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По информации журналиста Кирана Гилла, в лондонском клубе обеспокоены ситуацией, так как в нём выступают семь французских игроков.
После победы в Кубке Америки — 2024 в США аргентинцы спели расистскую кричалку об игроках Франции. Фернандес транслировал это в соцсети. Аргентина в финальном матче одержала победу над Колумбией (1:0).
Ранее сообщалось, что французские игроки «Челси» возмущены расистскими кричалками аргентинцев на Кубке Америки.