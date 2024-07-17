В «Челси» началось расследование скандального расистского видео с участием Фернандеса

Лондонский «Челси» начал расследование после скандального видео, на котором полузащитник Энцо Фернандес вместе с партнёрами по сборной Аргентины спел оскорбительную песню по отношению к футболистам Франции.

По информации журналиста Кирана Гилла, в лондонском клубе обеспокоены ситуацией, так как в нём выступают семь французских игроков.

После победы в Кубке Америки — 2024 в США аргентинцы спели расистскую кричалку об игроках Франции. Фернандес транслировал это в соцсети. Аргентина в финальном матче одержала победу над Колумбией (1:0).

Ранее сообщалось, что французские игроки «Челси» возмущены расистскими кричалками аргентинцев на Кубке Америки.