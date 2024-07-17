Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»
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По информации Bolavip, игрок отказался от улучшенных условий и намерен вернуться в Бразилию, перейдя во «Фламенго». Отмечается, что у Клаудиньо уже согласованы детали контракта с бразильской стороной.
В минувшем сезоне бразилец провёл за команду 42 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее «Зенит» отказался от переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо.