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Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»

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Стало известно решение бразильского полузащитника Клаудиньо по поводу продления контракта с «Зенитом».
Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

По информации Bolavip, игрок отказался от улучшенных условий и намерен вернуться в Бразилию, перейдя во «Фламенго». Отмечается, что у Клаудиньо уже согласованы детали контракта с бразильской стороной.

В минувшем сезоне бразилец провёл за команду 42 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» отказался от переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо.

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