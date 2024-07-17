Чернов сообщил, что Промес ещё не вышел из командного чата «Спартака»

Российский защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о бывшем нападающем красно-белых Квинси Промесе.

«Я в чат что-то скинул по поводу Англии, увидел, что Квинси прочитал. Спросил его, как дела. Ответил: «Всё хорошо». Надеюсь, что всё у него разрешится», — цитирует Чернова «Чемпионат».

1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса на правах свободного агента.

Футболист выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год и вернулся в начале 2021-го. За два периода в «Спартаке» он провёл 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и отдал 59 результативных передач.

Ранее сообщалось, что находящийся в ОАЭ Промес выложил фото в футболке «Спартака».