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Роднина назвала участвующих в Олимпиаде в Париже россиян героями

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о россиянах, которые поедут на Игры в Париже.

«Если наши ребята и девушки приняли такое решение, значит, они готовы к повышенному давлению. Мы пытаемся всё-таки сохранить наше положение в олимпийском движении. Если эти ребята едут на Олимпиаду, то, по большому счёту, они герои», — приводит слова Родниной РИА Новости.

Она отметила, что даже когда россияне выступали и с флагом, и с гимном, на них оказывалось куда большее давление, чем на какого-либо спортсмена из другой страны.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Сергей Шубенков ответил на вопрос, будет ли он смотреть Олимпийские игры в Париже.

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