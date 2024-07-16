Шубенков: не буду смотреть Олимпиаду, немножко разочаровался в Играх

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике Сергей Шубенков ответил на вопрос, будет ли он смотреть Олимпийские игры в Париже (Франция).

«Нет! А что я там не видел?! А вообще я как‑то в Олимпийских играх немножко разочаровался, что ли», — цитирует Шубенкова «Матч ТВ».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Шубенков отказался от Кубка России ради лучшей подготовки к чемпионату страны.