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Моргадо: Надаль сыграет на US Open — 2024

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит на Открытом чемпионате США — 2024.

Об этом сообщает журналист Хосе Моргадо, который опубликовал заявочные листы турнира. Испанец сыграет по защищённому рейтингу.

Защищённый рейтинг позволяет спортсменам, надолго выбывшим из тура по уважительной причине, сохранить место в рейтинге в течение определённого времени, чтобы вернуться после перерыва.

Надаль — 22-кратный чемпион турниров Большого шлема.

Предстоящий US Open должен пройти с 26 августа по 8 сентября.

Ранее Надаль допустил, что сыграл последний матч на «Ролан Гаррос».

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