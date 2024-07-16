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Independent: Гвардиоле могут предложить возглавить сборную Англии

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Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает вариант с приглашением в сборную Англии Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает The Independent, это произойдёт в случае его ухода из «Манчестер Сити» после сезона-2024/25. Отмечается, что организация готова назначить временного тренера до этого срока.

В FA считают, что Гвардиола, много лет проработавший в Англии, «идеально подходит под описание человека, который понимает культуру национальной команды».

16 июля стало известно, что свой пост покидает Гарет Саутгейт. Он возглавил национальную команду в 2016 году. 

В финале чемпионата Европы — 2024 Англия уступила Испании. Таким образом, подопечные Саутгейта проиграли второй финал Евро подряд.

Ранее принц Уэльский Уильям высказался об уходе Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

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