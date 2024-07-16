Во Франции установили 44 тысячи ограждений перед церемонией открытия Олимпиады
Как сообщает RMC Sport, многие жители и гости столицы недовольны этой ситуацией. Также на снижение потока клиентов жалуются владельцы магазинов и ресторанов, которые находятся вблизи перекрытых улиц.
«Это похоже на тюрьму», — заявил один из парижан.
В мэрии заявляют, что меры необходимы для обеспечения безопасности всех участников и гостей мероприятия.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что в Париже выявили высокое загрязнение воздуха у олимпийских объектов.