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Российский боец UFC Павлович перенёс операцию

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Российский боец UFC Сергей Павлович перенёс хирургическое вмешательство.
Российский боец UFC Павлович перенёс операцию
  • Gettyimages.ru

«Сергей наконец устранил все проблемы путём хирургического вмешательства, которые мешали полноценно тренироваться и готовиться. В планах в конце года провести бой», — сообщается в Telegram-канале спортсмена.

22 июня Волков победил Павловича в со-главном бою на турнире UFC в Эр-Рияде. Поединок завершился победой Волкова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Ранее сообщалось, что Павлович получил перелом носа в бою с Волковым.

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