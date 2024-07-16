Российский боец UFC Павлович перенёс операцию

Российский боец UFC Сергей Павлович перенёс хирургическое вмешательство.

«Сергей наконец устранил все проблемы путём хирургического вмешательства, которые мешали полноценно тренироваться и готовиться. В планах в конце года провести бой», — сообщается в Telegram-канале спортсмена.

22 июня Волков победил Павловича в со-главном бою на турнире UFC в Эр-Рияде. Поединок завершился победой Волкова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Ранее сообщалось, что Павлович получил перелом носа в бою с Волковым.