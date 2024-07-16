Федерация футбола Франции обратится в ФИФА из-за расистских кричалок аргентинских игроков
- РИА Новости
Об этом сообщает La Provence.
После победы в Кубке Америки аргентинцы спели расистскую кричалку об игроках Франции.
«Играют за Францию, но все родом из Анголы», — пелось в одной из частей кричалки.
Транслировал это в соцсети игрок Аргентины Энцо Фернандес.
FFF также направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.
Ранее сообщалось, что Гибралтар подаст жалобу в УЕФА из-за поведения Родри и Ямаля после победы на Евро.