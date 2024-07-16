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Федерация футбола Франции обратится в ФИФА из-за расистских кричалок аргентинских игроков

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Федерация футбола Франции (FFF) подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на игроков сборной Аргентины.
Федерация футбола Франции обратится в ФИФА из-за расистских кричалок аргентинских игроков
  • РИА Новости

Об этом сообщает La Provence.

После победы в Кубке Америки аргентинцы спели расистскую кричалку об игроках Франции.

«Играют за Францию, но все родом из Анголы», — пелось в одной из частей кричалки.

Транслировал это в соцсети игрок Аргентины Энцо Фернандес.

FFF также направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.

Ранее сообщалось, что Гибралтар подаст жалобу в УЕФА из-за поведения Родри и Ямаля после победы на Евро.

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