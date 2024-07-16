RT в Telegram
Подпишись

СКА проведёт домашние матчи сезона-2024/25 в Ледовом дворце, а не на новой «СКА Арене»

Короткая ссылка
СКА сообщил, что будет проводить домашние матчи в сезоне-2024/25 КХЛ в Ледовом дворце, а не на новой «СКА Арене».
СКА проведёт домашние матчи сезона-2024/25 в Ледовом дворце, а не на новой «СКА Арене»
  • РИА Новости

«Матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведёт в Ледовом дворце. СКА заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр. По оценке экспертов, с учётом масштабов «СКА Арены» и сложности её систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — говорится в сообщении.

«СКА Арена» сдана в эксплуатацию в 2023 году и вмещает 21,5 тыс. зрителей, являясь самой большой хоккейной ареной в мире. Первый матч там команда провела 11 февраля.

Летом на арене произошёл пожар, в результате которого пострадали чаша и трибуны.

Ранее сообщалось, что СКА заинтересован в переходе Кузнецова по окончании контракта хоккеиста с «Каролиной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить