СКА проведёт домашние матчи сезона-2024/25 в Ледовом дворце, а не на новой «СКА Арене»

СКА сообщил, что будет проводить домашние матчи в сезоне-2024/25 КХЛ в Ледовом дворце, а не на новой «СКА Арене».

«Матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведёт в Ледовом дворце. СКА заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр. По оценке экспертов, с учётом масштабов «СКА Арены» и сложности её систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — говорится в сообщении.

«СКА Арена» сдана в эксплуатацию в 2023 году и вмещает 21,5 тыс. зрителей, являясь самой большой хоккейной ареной в мире. Первый матч там команда провела 11 февраля.

Летом на арене произошёл пожар, в результате которого пострадали чаша и трибуны.

Ранее сообщалось, что СКА заинтересован в переходе Кузнецова по окончании контракта хоккеиста с «Каролиной».