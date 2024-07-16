СКА проведёт домашние матчи сезона-2024/25 в Ледовом дворце, а не на новой «СКА Арене»
- РИА Новости
«Матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведёт в Ледовом дворце. СКА заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр. По оценке экспертов, с учётом масштабов «СКА Арены» и сложности её систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — говорится в сообщении.
«СКА Арена» сдана в эксплуатацию в 2023 году и вмещает 21,5 тыс. зрителей, являясь самой большой хоккейной ареной в мире. Первый матч там команда провела 11 февраля.
Летом на арене произошёл пожар, в результате которого пострадали чаша и трибуны.
Ранее сообщалось, что СКА заинтересован в переходе Кузнецова по окончании контракта хоккеиста с «Каролиной».