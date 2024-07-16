Попова: не помешал бы общий чат хореографов, чтобы не было повторов в музыке
«Общий чатик хореографов, где мы делились бы музыкой, не помешал бы. У нас безумное количество повторов. Мы уже знаем, что «Онегиных» будет много. Я думаю, не одна «Мастер и Маргарита» нас ожидает в этом сезоне, «Дюна» тоже», — цитирует Попову Sport24.
Она также не понимает, почему хореографы держат в тайне музыкальные программы, ведь фигуристы из разных групп между собой общаются и всё равно делятся наработками.
Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Самоделкина дебютировала на чемпионате Казахстана.