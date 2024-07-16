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Попова: не помешал бы общий чат хореографов, чтобы не было повторов в музыке

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Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду и хореограф Бетина Попова объяснила, как можно избежать повторов в музыкальной части программ.

«Общий чатик хореографов, где мы делились бы музыкой, не помешал бы. У нас безумное количество повторов. Мы уже знаем, что «Онегиных» будет много. Я думаю, не одна «Мастер и Маргарита» нас ожидает в этом сезоне, «Дюна» тоже», — цитирует Попову Sport24.

Она также не понимает, почему хореографы держат в тайне музыкальные программы, ведь фигуристы из разных групп между собой общаются и всё равно делятся наработками.

Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Самоделкина дебютировала на чемпионате Казахстана.

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