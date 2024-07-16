Источник: «Спартак» получит 750 млн рублей по контракту с российским банком
- РИА Новости
По информации Telegram-канала «Телегрант», контракт будет заключён на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн рублей. Также предусмотрены бонусы, связанные с привлечением болельщиков красно-белых в экосистему банка.
Напомним, что главным тренером команды был назначен Деян Станкович. По итогам минувшего сезона красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» встретилось со священниками.