Источник: «Спартак» получит 750 млн рублей по контракту с российским банком

Московский «Спартак» заключит соглашение с Альфа-Банком на сумму 750 млн рублей.

По информации Telegram-канала «Телегрант», контракт будет заключён на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн рублей. Также предусмотрены бонусы, связанные с привлечением болельщиков красно-белых в экосистему банка.

Напомним, что главным тренером команды был назначен Деян Станкович. По итогам минувшего сезона красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» встретилось со священниками.