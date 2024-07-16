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Тарасова осудила Самоделкину за падение в КП на чемпионате Казахстана

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала дебют Софьи Самоделкиной на чемпионате Казахстана.
Тарасова осудила Самоделкину за падение в КП на чемпионате Казахстана
  • РИА Новости

«Вы считаете, что упасть один раз в короткой программе — это хорошо? В короткой программе падать нельзя. И вообще, что вы так следите за Самоделкиной? Вы что, её родственник?» — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

16 июля фигуристка выступила на турнире с короткой программой. За свой прокат она получила 51,23 балла.

Напомним, что в мае ФФККР дала разрешение Самоделкиной на переход в сборную Казахстана.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что мэр Астаны заинтересован в финансировании Самоделкиной.

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