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В Аргентине пострадали 17 человек в ходе празднований победы в Кубке Америки

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В Буэнос-Айресе — столице Аргентины — пострадали 17 человек в ходе празднований победы национальной команды в Кубке Америки 2024 года в США.
В Аргентине пострадали 17 человек в ходе празднований победы в Кубке Америки
  • AP

В финале турнира бело-голубые одержали победу над Колумбией. Встреча, которая прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась со счётом 1:0.

После матча многие аргентинцы пришли к обелиску в центре Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать победу. Позднее на улицах начались беспорядки. Полиция применила водомёты. В результате столкновения людей и полиции пострадало около 17 человек.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси сделал подарки всем игрокам сборной Аргентины после победы на Кубке Америки.

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