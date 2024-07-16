Чесноков: если российские теннисисты возьмут одну медаль на Играх в Париже, это будет очень хорошо

Андрей Чесноков, бывшая девятая ракетка мира, высказался о выступлении российских теннисистов на Олимпиаде.

«Если один из наших теннисистов завоюет одну медаль Олимпийских игр, то это будет очень хорошо. Когда у нас было пять игроков в первой десятке, то всё было понятно. Сейчас же наши теннисисты более уязвимы на грунте, чем на любом другом покрытии», — цитирует его «Матч ТВ».

ITF опубликовала список, в который вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном турнире в заявку попали Медведев — Сафиуллин, Андреева — Шнайдер.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российские спортсмены способны завоевать медали на Олимпийских играх.