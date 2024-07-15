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Царукян: думаю, Махачев выиграет у Эдвардса за счёт борьбы

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Российский боец UFC Арман Царукян высказал мнение касательно возможного поединка между Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом.

«Если Белал проиграет, то у Ислама появится желание подняться в полусредний вес. И я думаю, Ислам выиграет у Эдвардса за счёт борьбы. Леон тоже неплохой. Он левша, хорошо ногами бьёт и дышит нереально — даже не потеет во время боя. Спокойно стоит, лишних движений не делает», — сказал Царукян в эфире подкаста.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. Он продлил свою беспроигрышную серию до 14 схваток.

Ранее Чендлер сообщил, что ему предложили бой с Махачевым в октябре.

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