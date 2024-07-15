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Роднина — об обсуждениях ISU возвращения российских атлетов: жить без нас не могут, как видите

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) может обсудить возвращение россиян на международную арену.

«Жить они без нас не могут, как видите, но давать сейчас оценку, не владея полной информацией, — гадать на кофейной гуще. Если уже вернули российских юниоров и допускают до всех соревнований, то, видно, и в обозримом будущем будут допущены и взрослые. Тем более эту тему могут затронуть на исполкоме», — приводит слова Родниной Sport24.

Как сообщает «Матч ТВ», на заседании в сентябре могут впервые за долгое время вернуться к обсуждению допуска россиян на турниры.

Заседание пройдёт с 27 по 29 сентября в Лозанне (Швейцария).

Напомним, что российские фигуристы, шорт‑трекисты и конькобежцы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.

Ранее в ISU сообщили, что позиция по отстранению россиян остаётся неизменной.

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