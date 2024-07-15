Терещенко — о возможном переходе Кузнецова в СКА: не хочу в это верить

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Серьёзно? Вы расстроили меня. Конечно, мог бы ещё в НХЛ поиграть, но мы не знаем всех нюансов. Я сильно расстроился от новости про Кузнецова и СКА. Давайте так. Не то что я не верю. Наверное, не хочу верить, что это произойдёт, — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Как сообщает «Чемпионат», Кузнецов подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года.

2 марта «Вашингтон Кэпиталз» выставил россиянина на драфт отказов НХЛ. Затем он был переведён в команду Американской хоккейной лиги «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз») и перешёл в «Каролина Харрикейнз», где провёл 63 игры, набрал 24 очка (8 + 16). Контракт с «Каролиной» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выиграет «Везина Трофи» в следующем сезоне.