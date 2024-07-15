Канчельскис подтвердил, что подрался в баре

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ситуации в баре.

«Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет — раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера. Со мной сейчас всё хорошо, я в Москве, жив и здоров. Пишут, что меня отправили в нокаут? Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала Евро подрались, ха-ха!» — цитирует Канчельскиса Sport24.

Как сообщает Telegram-канал Mash, экс-футболист английского клуба выпивал в заведении на 1-й Тверской-Ямской и там сцепился с болельщиком. Мужчины несколько часов перекидывались нелицеприятными словами, а потом Канчельскис якобы нанёс оппоненту удар в челюсть и, получив серьёзный ответ, оказался в нокауте.

По информации источника, сотрудники бара пытались привести Андрея в чувство, но не смогли, после чего вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте.

Канчельскис является заслуженным мастером спорта России, а также бывшим полузащитником национальной сборной. Футболист известен своим выступлением за английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл 123 матча и отметился 28 забитыми мячами. Свою тренерскую карьеру игрок начал с российской «Носты», которую возглавлял с 2007 по 2009 год.

Ранее Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».