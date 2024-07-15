Березовский — о Сафонове: даже побыть в ПСЖ пойдёт Матвею на пользу

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.

«Переход Сафонова в «ПСЖ» произошёл неожиданно для всех. В любом случае даже побыть определённый отрезок времени среди таких игроков, каждый день тренируясь с ними, это пойдёт на пользу. Также здесь адаптация, расширение кругозора, новый язык. Можно найти много плюсов. Для будущего это будет плюсом, даже если он не будет играть сразу», — цитирует Березовского «Чемпионат».

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт рассчитан до лета 2029 года.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Мурад Мусаев высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».