Metaratings: «Спартак» до сих пор не получил официального предложения по Соболеву от «Зенита»

В «Спартаке» не получали официального предложения от «Зенита» по переходу нападающего Александра Соболева.

Как сообщает Metaratings, планируется, что форвард полетит вместе со столичным клубом на матч первого тура с «Оренбургом».

По информации Metaratings, клубы не могут сойтись по сумме трансфера и бонусной части сделки. Отмечается, что, как только это произойдёт, футболист вылетит в Северную столицу.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали за тонированный «гелендваген».