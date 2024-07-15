RT в Telegram
Подпишись

Metaratings: «Спартак» до сих пор не получил официального предложения по Соболеву от «Зенита»

Короткая ссылка
В «Спартаке» не получали официального предложения от «Зенита» по переходу нападающего Александра Соболева.
Metaratings: «Спартак» до сих пор не получил официального предложения по Соболеву от «Зенита»
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, планируется, что форвард полетит вместе со столичным клубом на матч первого тура с «Оренбургом».

По информации Metaratings, клубы не могут сойтись по сумме трансфера и бонусной части сделки. Отмечается, что, как только это произойдёт, футболист вылетит в Северную столицу.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали за тонированный «гелендваген».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить