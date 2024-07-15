Чикунова: прямо сейчас я уверена, что Олимпиада в Париже — это не то место, где я бы хотела плыть

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова высказала мнение касательно своего неучастия в Олимпиаде в Париже.

«Чем ближе дата, тем больше появляется мнений о том, что надо было ехать. Что я всё сделала неправильно, что всё‑таки нужно было отбираться, делать всё возможное, прыгать из штанов, лишь бы поплыть в Париже. Но я решение приняла несколько месяцев назад, несмотря на факторы, которые поменялись, я от решения не отказываюсь, я о нём не жалею прямо сейчас. Прямо сейчас я уверена, что это не то место, где я бы хотела плыть», — цитирует Чикунову «Матч ТВ».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Чикунова заявила, что принципиально пропустит Олимпийские игры.