Царукян: уверен, что Шаблий победит Нурмагомедова

Российский боец UFC Арман Царукян высказал мнение, что Александр Шаблий одержит победу над Усманом Нурмагомедовым в титульном поединке.

«Я думаю, что Саша сейчас на своём пике. У него хорошая ударка, он очень умный боец — нереальный профессионал, который тщательно подходит ко всему. Не было парней, которые могут хорошо бороться и драться, с такой защитой от борьбы. Уверен, что Шаблий победит», — сказал Царукян в подкасте на YouTube.

Нурмагомедов и Шаблий проведут бой на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США).

Изначально поединок должен был пройти на турнире 17 мая в Париже, но бой перенесли из-за травмы Нурмагомедова.

Усман одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА (без учёта боя с Примусом, который был признан несостоявшимся). На счету Шаблия 24 победы в 27 поединках.

Ранее Ислам Махачев высказался об обладателе титула Bellator в лёгком весе Усмане Нурмагомедове.