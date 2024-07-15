РИА Новости: Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон
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Как сообщил РИА Новости источник, спортсменка не планирует проводить полный соревновательный сезон.
14 июля Евгений Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру и выступить на контрольных прокатах. Позднее информацию подтвердила сама Александра.
Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.
Она не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Трусова восстановила четверной лутц.