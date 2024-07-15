РИА Новости: Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон

Российская фигуристка Александра Трусова рассматривает возможность выступления на нескольких стартах.

Как сообщил РИА Новости источник, спортсменка не планирует проводить полный соревновательный сезон.

14 июля Евгений Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру и выступить на контрольных прокатах. Позднее информацию подтвердила сама Александра.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Она не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Трусова восстановила четверной лутц.