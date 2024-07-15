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Черчесов: в какой-то степени стал болельщиком «Зенита»

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов признался, что в какой-то степени стал болельщиком «Зенита».
Черчесов: в какой-то степени стал болельщиком «Зенита»
  • РИА Новости

«В «Зените» работает мой товарищ Богданыч, делает великолепную работу. В том году мы часто переписывались, я видел, что [ему] не так просто. Вроде, делаешь работу так же, но окружение ведёт себя так, будто всё само собой должно быть. Ничего само собой не бывает! Поэтому в том году в какой-то степени стал болельщиком «Зенита», — приводит слова Черчесова канал «Рашен Football».

В прошедшем сезоне «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом страны и выиграл Кубок России.

Ранее Ерохин заявил, что «Зенит» будет фаворитом в новом сезоне РПЛ.

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