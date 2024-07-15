Мама Парсеговой заявила, что фигуристка подвергалась травле в академии Плющенко

Наталья, мама фигуристки Арины Парсеговой, рассказала, что дочка подвергалась травле в академии «Ангелы Плющенко».

«Арина на протяжении всего периода обучения подвергалась травле со стороны одной из семей, которая там и по сей день. Находиться без законных представителей на территории, на мой взгляд, не представлялось возможным. Это было небезопасно — с психологической точки зрения, да и физической. Моего ребёнка хотели вышвырнуть из зала, потому что, по мнению одной из мам, она не должна была там тренироваться вместе с её ребёнком. Человек, который хотел это сделать, — Людмила Сарновская», — приводит слова мамы Парсеговой «Спорт-Экспресс».

В июне Яна Рудковская сообщила, что академия подала в суд на мать Парсеговой из-за её ухода. Она отметила, что они не получили ни слова благодарности за два года работы всего тренерского штаба и за вложенные в Арину за год почти 2 млн рублей.

Парсегова ушла из школы Плющенко в 2023 году, перейдя в команду Этери Тутберидзе.

Ранее Рудковская объяснила, почему академия подала в суд на мать Парсеговой.