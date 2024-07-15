Самсонова поднялась на две позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Людмила Самсонова поднялась с 15-й на 13-ю позицию. Анна Калинская поднялась на 17-ю строчку.

Победительница Уимблдона Барбора Крейчикова переместилась с 32-го на 10-е место.

Лидером остаётся Ига Свёнтек из Польши. На второй позиции американка Кори Гауфф, третьей — белоруска Арина Соболенко.

Остальные россиянки в рейтинге:

27. Екатерина Александрова,

28. Диана Шнайдер,

31. Мирра Андреева,

32. Анастасия Павлюченкова,

39. Вероника Кудерметова,

41. Анастасия Потапова,

74. Анна Блинкова,

75. Элина Аванесян.

Ранее сообщалось, что Рублёв опустился на восьмое место в рейтинге ATP.