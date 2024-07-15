RT в Telegram
Подпишись

Самсонова поднялась на две позиции в рейтинге WTA

Короткая ссылка
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Самсонова поднялась на две позиции в рейтинге WTA
  • Gettyimages.ru

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Людмила Самсонова поднялась с 15-й на 13-ю позицию. Анна Калинская поднялась на 17-ю строчку.

Победительница Уимблдона Барбора Крейчикова переместилась с 32-го на 10-е место.

Лидером остаётся Ига Свёнтек из Польши. На второй позиции американка Кори Гауфф, третьей — белоруска Арина Соболенко.

Остальные россиянки в рейтинге:

27. Екатерина Александрова,

28. Диана Шнайдер,

31. Мирра Андреева,

32. Анастасия Павлюченкова,

39. Вероника Кудерметова,

41. Анастасия Потапова,

74. Анна Блинкова,

75. Элина Аванесян.

Ранее сообщалось, что Рублёв опустился на восьмое место в рейтинге ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить