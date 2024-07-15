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Рублёв опустился на восьмое место в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.
Рублёв опустился на восьмое место в рейтинге ATP
  • AP

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает пятое место. Андрей Рублёв опустился на две позиции и сейчас находится на восьмой позиции.

Карен Хачанов занимает 21-е место, Павел Котов — 60-е, Роман Сафиуллин — 67‑е. Аслан Карацев вылетел из топ-100 (109-е).

Лидером рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер. Серб Новак Джокович — второй, испанец Карлос Алькарас, выигравший Уимблдон, остался на третьей позиции.

Ранее Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона.

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