Рублёв опустился на восьмое место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает пятое место. Андрей Рублёв опустился на две позиции и сейчас находится на восьмой позиции.

Карен Хачанов занимает 21-е место, Павел Котов — 60-е, Роман Сафиуллин — 67‑е. Аслан Карацев вылетел из топ-100 (109-е).

Лидером рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер. Серб Новак Джокович — второй, испанец Карлос Алькарас, выигравший Уимблдон, остался на третьей позиции.

Ранее Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона.