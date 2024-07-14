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Форвард «Зенита» Сергеев отреагировал на слухи о переходе в «Крылья»

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о возможном уходе в «Крылья Советов».

«У меня с «Зенитом» контракт ещё год. Я здесь счастлив. То, что пишут, — это вброс. Я это не читаю и не обращаю внимания. Сконцентрирован только на «Зените», так как у меня контракт. И всё супер», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 29-летний футболист провёл за санкт-петербургскую команду 39 матчей, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал «Спартаку» включить Сергеева в сделку по Соболеву.

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