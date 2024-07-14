Трусова подтвердила возвращение к соревнованиям

Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова рассказала, что выступит на контрольных прокатах сборной России.

«Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация фигурного катания дала согласие», — цитирует Трусову ТАСС.

14 июля Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.