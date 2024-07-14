Плющенко: когда в 11 лет я переехал в Санкт-Петербург, у меня не было еды и денег

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своём сложном пути к успеху.

«Особенно мне было тяжело в 11 лет, когда я переехал из Волгограда в Петербург, у меня не было еды. У меня были одни рваные кроссовки, одни штаны, одна футболка, денег не было», — цитирует Плющенко «Чемпионат».

Он добавил, что собирал бутылки, чтобы купить себе хлеб. Фигурист также отметил, что в то время ему помог Антон Сихарулидзе, будущий олимпийский чемпион в парном катании.

«Сейчас мне хочется помочь талантливым детям, людям, которые живут в недостатке, но у них талантливые дети. Мы с супругой решили, что, пока у нас есть силы, возможности, мы будем это делать», — заключил Плющенко.

Напомним, что фигурист — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира. В настоящий момент он руководит своей академией.

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин уверен, что Плющенко сможет восстановить тройной аксель.