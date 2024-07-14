Трусова сообщила, что её свадьба с Игнатовым состоится 17 августа
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«17 августа 2024 года», — объявила ведущая Ида Галич и поздравила фигуристов.
17 июня стало известно, что Игнатов сделал предложение руки и сердца. 20-летняя Трусова ответила согласием. Пара объявила о своих отношениях в начале года.
За карьеру Александра также завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении Трусовой.