Тарасова: возвращение Трусовой в спорт — умный и смелый поступок

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о возвращении фигуристки Александры Трусовой.

«Возвращение Трусовой в спорт — умный и смелый поступок. Саша за год восстановится, будет принимать участие в чемпионате России. А на следующий год уже будет побеждать на международных соревнованиях», — цитирует Тарасову Sport24.

14 июля Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.