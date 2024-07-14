Тарасова: возвращение Трусовой в спорт — умный и смелый поступок
- globallookpress.com
- © Alexey Belkin/Business Online
«Возвращение Трусовой в спорт — умный и смелый поступок. Саша за год восстановится, будет принимать участие в чемпионате России. А на следующий год уже будет побеждать на международных соревнованиях», — цитирует Тарасову Sport24.
14 июля Плющенко заявил, что фигуристка приняла решение возобновить карьеру.
Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также за карьеру она завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.
Ранее Трусова раскрыла подробности свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.