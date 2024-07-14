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Медведев: жду, что Глушенков точно будет в списке 33 лучших игроков сезона

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о нападающем Максиме Глушенкове.

«Глушенков в матче за Суперкубок показал, что вливается в «Зенит» и доказал, что в клубе всё в порядке. Жду, что Максим точно будет в списке 33 лучших игроков сезона, а желательно — в списке лучших 11», — цитирует Медведева Sport24.

В конце июня «Зенит» объявил о трансфере Глушенкова. Игрок подписал контракт с клубом по схеме «4 + 1».

В первом же официальном матче за команду он оформил дубль.

Ранее Глушенков обратился к хейтерам после своего перехода.

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