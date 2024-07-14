Sky: «Манчестер Сити» хочет приобрести форварда «Лейпцига» Ольмо

Нападающий «Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как сообщает Sky, английский клуб хочет закрыть сделку по хавбеку сборной Испании к 16 июля.

«Манчестер Сити» выплатит «Лейпцигу» за Ольмо €60 млн отступных.

В прошедшем сезоне испанец провёл за немецкую команду 25 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Ольмо заявил о желании продлить проклятие Кейна в финале Евро-2024.