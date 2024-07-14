Максименко ответил Тюкавину на вопрос об уходе Соболева из «Спартака»
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Тюкавин встретил Максименко в подтрибунном помещении после товарищеского матча.
«Ушёл этот фраер ваш? Седьмой?» — спросил Константин. «Уедет», — ответил Александр.
Сообщалось, что Соболев перейдёт в «Зенит», но пока клубы не могут сойтись по сумме трансфера и бонусной части сделки. Отмечается, что, как только это произойдёт, футболист вылетит в Северную столицу.
В прошлом сезоне он провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали за тонированный «Гелендваген».