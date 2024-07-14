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Максименко ответил Тюкавину на вопрос об уходе Соболева из «Спартака»

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин спросил у вратаря «Спартака» Александра Максименко о возможном уходе Александра Соболева из команды.
Максименко ответил Тюкавину на вопрос об уходе Соболева из «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Тюкавин встретил Максименко в подтрибунном помещении после товарищеского матча.

«Ушёл этот фраер ваш? Седьмой?» — спросил Константин. «Уедет», — ответил Александр.

Сообщалось, что Соболев перейдёт в «Зенит», но пока клубы не могут сойтись по сумме трансфера и бонусной части сделки. Отмечается, что, как только это произойдёт, футболист вылетит в Северную столицу.

В прошлом сезоне он провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач.           

Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали за тонированный «Гелендваген».

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