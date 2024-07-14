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Месси опубликовал обращение перед финалом Кубка Америки

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал обращение перед финалом Кубка Америки.
Месси опубликовал обращение перед финалом Кубка Америки
  • Gettyimages.ru
  • © Ira L. Black - Corbis

«Последний день Копа Америки. И снова мы дошли до конца… Эта невероятная дорога была бы невозможна без тяжёлого труда всех тех, кто больше всего за нас болеет, и тех, кто всегда находится за камерой. Спасибо всем за старание и страсть, всем товарищам по команде и техническому персоналу, работникам сборной и всем аргентинцам», — написал Месси в соцсетях.

В финале турнира сыграют Аргентина и Колумбия. Игра состоится 15 июля в 03:00 мск в Майами-Гарденс.

Ранее Уругвай победил Канаду в матче за третье место Кубка Америки.

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