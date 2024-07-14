Акинфеев рассказал, что после завершения карьеры на месяц уедет на рыбалку

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что уедет на месяц на рыбалку после завершения профессиональной карьеры.

«Думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

В мае Акинфеев продлил контракт с клубом до 2026 года.

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал кубок и суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Акинфеев считает, что российским клубам будет тяжело вернуться на международную арену.