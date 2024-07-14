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Акинфеев рассказал, что после завершения карьеры на месяц уедет на рыбалку

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что уедет на месяц на рыбалку после завершения профессиональной карьеры.
Акинфеев рассказал, что после завершения карьеры на месяц уедет на рыбалку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

В мае Акинфеев продлил контракт с клубом до 2026 года.

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал кубок и суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Акинфеев считает, что российским клубам будет тяжело вернуться на международную арену.

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