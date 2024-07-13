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Акинфеев считает, что российским клубам будет тяжело вернуться на международную арену

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение касательно возвращения российских клубов на международную арену.
Акинфеев считает, что российским клубам будет тяжело вернуться на международную арену
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Поймать тот уровень, тот кайф, наверное, будет непросто, тем более нынешнему поколению. Нас-то уже ничем не испугать, мы всё прошли в своё время — и в Лиге чемпионов играли, и в Кубке УЕФА, и на уровне сборной. То есть там больше 100 матчей уже было у всех. Сейчас будет тяжело», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге.

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