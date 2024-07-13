Акинфеев считает, что российским клубам будет тяжело вернуться на международную арену

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение касательно возвращения российских клубов на международную арену.

«Поймать тот уровень, тот кайф, наверное, будет непросто, тем более нынешнему поколению. Нас-то уже ничем не испугать, мы всё прошли в своё время — и в Лиге чемпионов играли, и в Кубке УЕФА, и на уровне сборной. То есть там больше 100 матчей уже было у всех. Сейчас будет тяжело», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге.