Акинфеев считает, что российским клубам будет тяжело вернуться на международную арену
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«Поймать тот уровень, тот кайф, наверное, будет непросто, тем более нынешнему поколению. Нас-то уже ничем не испугать, мы всё прошли в своё время — и в Лиге чемпионов играли, и в Кубке УЕФА, и на уровне сборной. То есть там больше 100 матчей уже было у всех. Сейчас будет тяжело», — приводит слова Акинфеева ТАСС.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге.