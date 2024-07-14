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Источник: на автомобиле Соболева числится 557 штрафов

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На автомобиле нападающего «Спартака» Александра Соболева числится 557 штрафов.
Источник: на автомобиле Соболева числится 557 штрафов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает Mash, общая сумма штрафов составляет 547 тыс. рублей.

Отмечается, что за три года было зафиксировано 450 эпизодов превышения скорости на автомобиле футболиста. Соболев трижды не заплатил за парковку, 11 раз парковался с нарушением правил, 24 раза нарушил разметку, 30 раз ездил непристёгнутым.

В прошлом сезоне футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач.           

Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали сотрудники ДПС за тонировку.

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