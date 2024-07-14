Кассьерра заявил, что счастлив в «Зените» и намерен отработать контракт
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- © Pavel Kashaev
«Я очень счастлив в «Зените», сейчас выиграл трофей. Все меня спрашивают о моём будущем, но у меня контракт с клубом, и я останусь тут», — приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».
О Кассьерре писали, что петербургский клуб планирует продать его в один из саудовских клубов.
В минувшем сезоне колумбийский форвард в 38 матчах во всех турнирах забил 24 мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.
Ранее в «Зените» заявили, что Кассьерра и Клаудиньо не собираются покидать клуб.