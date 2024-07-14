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Сперцян: Волков некрасиво поступил по отношению к «Краснодару», который его воспитал

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о переходе защитника Сергея Волкова в «Зенит».
Сперцян: Волков некрасиво поступил по отношению к «Краснодару», который его воспитал
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Удалось ли пообщаться с Волковым? Нет. Я с ним не общаюсь. Зачем я должен ему что‑то говорить? К нему не очень хорошо относятся в команде? Сейчас нет. Вы видели его интервью? Он некрасиво поступил по отношению к нам, к клубу, который его воспитал», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

24 июня «Зенит» объявил о переходе защитника Волкова из «Краснодара». Соглашение с футболистом рассчитано по схеме «4 + 1».

Ранее Волков заявил, что это хорошо, что «Зенит» стал чемпионом в минувшем сезоне.

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